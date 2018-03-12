Karamürsel Belediyesi’nde kadro sınavı 13-14 Mart’ta

696 sayısı Kanun Hükmünde Kararname ile gündeme gelen taşeron personelin kadroya alınması ile ilgili süreç devam ediyor. Karamürsel Belediyesi’nde de toplam 28 kişinin kadroya alınmak için yaptığı başvurunun kabul edildiği bildirildi. Buna göre belediyedeki personelin belirleneceği sınavların ise 13-14 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklandı.
BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER
ADİL DEMİR
AHMET AKBAĞ
AHMET DAL
AHMET MAYETİN
AHMET NAZİF AYAR
AHMET SÖNMEZER
ALAATTİN GÖKÇE
ALİ MAHİ
ALTAY PİRGE
ARİF AKIN
ARZU ÖZTAŞ
ATABEY ESEN
AYDIN TURAN
AYHAN AKSU
AYHAN KARACA
AYŞE AKINCI
AYŞE COŞKUN
AYŞE TUNCAY
BAHAR ÖZALGIN
BİROL BİÇEN
BÜLENT BİLGİÇ
CEM KARACAN
CİHAN MENGİÇ
CÜNEYT ÇAKIRCALI
DAVUT AYGÜN
DİLARA Ö. SERTTÜRK
DİLEK ÇELİKÖZ
DİLEK ÖZTORUN
DOĞU MURAT KILIÇ
EBRU UTAŞ
EDA PINARKAYA
EKREM AKIN
ELİF AKDENİZ
EMİR RAŞİD GÜNEY
EMRE ALTEKİN
EMRE ÇETİNTAŞ
ENGİN AKGÜN
ENGİN KOYUNCU
ERCAN KILINÇSOY
ERDAL ÖZKENT
ERDAL TEKİN
ERDEM GÖKALTIN
EREN GENÇ
ERHAN KÜÇÜKTURAN
ERKAN ERTAN
ERKAN KIZILKAYA
ERKAN ÜSTÜN
EYÜP BİLEK
FARUK GÜRFİDAN
FATİH ÖZCAN
FATMA KESKİN
FERDİ PINAR
FERHAT AYGÜR
FİLİZ BEKMEZCİ
GİZEM FİDAN ERŞEKER
HARUN BAŞTÜRK
HASAN ÖVÜÇ
HAYRETTİN KASIM APATAY
HİKMET GÜLÇEK
HÜLYA DİLMEREOĞLU
HÜSEYİN İLDEN
HÜSEYİN TEMİZ
HÜSEYİN UĞUR KANTARCI
İBRAHİM KIVANÇ
İBRAHİM ŞAHİN
İBRAHİM VAROL
İLKER AYDIN
İNCİ SESLİ SEVİM
İRFAN TURAN
İSLAM TANAL
İSMAİL BÜLBÜL
İSMAİL MERCAN
KAAN KAYA
KADİR AÇIK
KAHRAMAN DOĞAN
KEMAL BİLGİÇ
LEVENT AKBABA
MEHMET BOZPINAR
MEHMET EMİN TANIRGAN
MEHMET ÖZDEN
MELİH SELÇUK
MENİCE GÖRGÜN
MESUT BAYAZIT
MESUT KARACAN
MESUT KILIÇ
METİN BENZER
MURAT FİDAN
MURAT FİTOZ
MURAT YAVUZER
MUSTAFA ARAT
MUSTAFA SÖĞÜT
MUSTAFA YENİSANCAK
MÜRSEL TUNÇ
MÜYMÜN AKAN
NAGİHAN A. YILMAZ
NAİM ALTIN
NEDİM BAŞTÜRK
NİHAN AKGÜN ÇAKICI
NİHAT ŞEYGÜL
NUR AKSOY
NURTEKİN EROĞLU
OKAN TÜREL
ORHAN GÜVENALTIN
OSMAN BAYRAKTAR
ÖMER SOYBELLİ
RAMAZAN KARACA
RAMAZAN ŞEYGÜL
RECAİ ARSLAN
RÜSTEM HALAÇ
SALİH ÖZPINAR
SEMİH KARAKUŞ
SERCAN İRİK
SERKAN KOLİKOĞLU
SİNAN TEZ
ŞABAN YILDIRIM
ŞAMİL GARZAN
ŞEREF DEMİR
ŞEYDA BAYRAKTAR
ŞEYHMUS ÇEVİK
TUNCAY SÜLÜN
TURGUT KILIÇ
VAHİT BOZKANAT
VEDAT DİLBER
YADİGAR ÇEVİK
YUNUS KIVANÇ
ZEYNEP AÇIK
ÇEYNEP ÇAĞLAR
ZEYNEP GEDİKLİ
BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYEN PERSONELLER
ALİ AKAR
İSMAİL PALA
KENAN TUNÇ
MUSTAFA BALTA
ŞABAN GÜNDOĞAN
YUSUF KESEN
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