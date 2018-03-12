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Karamürsel Belediyesi’nde kadro sınavı 13-14 Mart’ta

696 sayısı Kanun Hükmünde Kararname ile gündeme gelen taşeron personelin kadroya alınması ile ilgili süreç devam ediyor.

696 sayısı Kanun Hükmünde Kararname ile gündeme gelen taşeron personelin kadroya alınması ile ilgili süreç devam ediyor. Karamürsel Belediyesi’nde de toplam 28 kişinin kadroya alınmak için yaptığı başvurunun kabul edildiği bildirildi. Buna göre belediyedeki personelin belirleneceği sınavların ise 13-14 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

ADİL DEMİR

AHMET AKBAĞ

AHMET DAL

AHMET MAYETİN

AHMET NAZİF AYAR

AHMET SÖNMEZER

ALAATTİN GÖKÇE

ALİ MAHİ

ALTAY PİRGE

ARİF AKIN

ARZU ÖZTAŞ

ATABEY ESEN

AYDIN TURAN

AYHAN AKSU

AYHAN KARACA

AYŞE AKINCI

AYŞE COŞKUN

AYŞE TUNCAY

BAHAR ÖZALGIN

BİROL BİÇEN

BÜLENT BİLGİÇ

CEM KARACAN

CİHAN MENGİÇ

CÜNEYT ÇAKIRCALI

DAVUT AYGÜN

DİLARA Ö. SERTTÜRK

DİLEK ÇELİKÖZ

DİLEK ÖZTORUN

DOĞU MURAT KILIÇ

EBRU UTAŞ

EDA PINARKAYA

EKREM AKIN

ELİF AKDENİZ

EMİR RAŞİD GÜNEY

EMRE ALTEKİN

EMRE ÇETİNTAŞ

ENGİN AKGÜN

ENGİN KOYUNCU

ERCAN KILINÇSOY

ERDAL ÖZKENT

ERDAL TEKİN

ERDEM GÖKALTIN

EREN GENÇ

ERHAN KÜÇÜKTURAN

ERKAN ERTAN

ERKAN KIZILKAYA

ERKAN ÜSTÜN

EYÜP BİLEK

FARUK GÜRFİDAN

FATİH ÖZCAN

FATMA KESKİN

FERDİ PINAR

FERHAT AYGÜR

FİLİZ BEKMEZCİ

GİZEM FİDAN ERŞEKER

HARUN BAŞTÜRK

HASAN ÖVÜÇ

HAYRETTİN KASIM APATAY

HİKMET GÜLÇEK

HÜLYA DİLMEREOĞLU

HÜSEYİN İLDEN

HÜSEYİN TEMİZ

HÜSEYİN UĞUR KANTARCI

İBRAHİM KIVANÇ

İBRAHİM ŞAHİN

İBRAHİM VAROL

İLKER AYDIN

İNCİ SESLİ SEVİM

İRFAN TURAN

İSLAM TANAL

İSMAİL BÜLBÜL

İSMAİL MERCAN

KAAN KAYA

KADİR AÇIK

KAHRAMAN DOĞAN

KEMAL BİLGİÇ

LEVENT AKBABA

MEHMET BOZPINAR

MEHMET EMİN TANIRGAN

MEHMET ÖZDEN

MELİH SELÇUK

MENİCE GÖRGÜN

MESUT BAYAZIT

MESUT KARACAN

MESUT KILIÇ

METİN BENZER

MURAT FİDAN

MURAT FİTOZ

MURAT YAVUZER

MUSTAFA ARAT

MUSTAFA SÖĞÜT

MUSTAFA YENİSANCAK

MÜRSEL TUNÇ

MÜYMÜN AKAN

NAGİHAN A. YILMAZ

NAİM ALTIN

NEDİM BAŞTÜRK

NİHAN AKGÜN ÇAKICI

NİHAT ŞEYGÜL

NUR AKSOY

NURTEKİN EROĞLU

OKAN TÜREL

ORHAN GÜVENALTIN

OSMAN BAYRAKTAR

ÖMER SOYBELLİ

RAMAZAN KARACA

RAMAZAN ŞEYGÜL

RECAİ ARSLAN

RÜSTEM HALAÇ

SALİH ÖZPINAR

SEMİH KARAKUŞ

SERCAN İRİK

SERKAN KOLİKOĞLU

SİNAN TEZ

ŞABAN YILDIRIM

ŞAMİL GARZAN

ŞEREF DEMİR

ŞEYDA BAYRAKTAR

ŞEYHMUS ÇEVİK

TUNCAY SÜLÜN

TURGUT KILIÇ

VAHİT BOZKANAT

VEDAT DİLBER

YADİGAR ÇEVİK

YUNUS KIVANÇ

ZEYNEP AÇIK

ÇEYNEP ÇAĞLAR

ZEYNEP GEDİKLİ

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYEN PERSONELLER

ALİ AKAR

İSMAİL PALA

KENAN TUNÇ

MUSTAFA BALTA

ŞABAN GÜNDOĞAN

YUSUF KESEN

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