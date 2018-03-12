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Eski Dostlar’dan 52’nci yıl kutlaması

‘Kocaeli ve Kocaelispor’u seven Eski Dostlar Grubu’ Otel Asya’da 52’nci yıl kutlaması gerçekleştirdi. Akif Şen’in organize ettiği program oldukça keyifli geçti.

Merhum Mustafa Ersoy, merhum Fikret Balcı ile hayatta olan Emin Saka öncülüğünde 16 Şubat 1966 tarihinde kurulan ‘Kocaeli ve Kocaelispor’u seven Eski Dostlar Grubu’ 52 yıldır bir araya geliyor. 366’ncı toplantı geçtiğimiz günlerde Otel Asya’da Mehmet Akif Şen’in organizasyonuyla gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM OLDU

52’nci yıl kutlamasının yapıldığı geceye CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, eski Milletvekili Erol Köse, Türkiye Pirelli Fabrika Koordinatörü Hakan Yalnız, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ve çok sayıda davetli katıldı.

AHŞAP PLAKETLER HEDİYE EDİLDİ

Orhan Balcı’nın sunup yönettiği toplantıda konuklardan Milletvekili Haydar Akar, Hakan Yalnız, Akın Doğan kente ve Kocaelispor’a büyük katkıları olan isimlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Geceye katılan herkese 50’nci yıl buluşmasının resminin olduğu isme yazılı ahşap plaketleri takdim edildi.

ŞARKILAR SÖYLENDİ

Ayrıca lisanslı ürün olan 3 Kocaelispor forması için çekiliş yapıldı. Formalar Mustafa Güner, Güngör Saner ve Yusuf Tuğrul’a çıktı.Gecede Erol Köse, İskender Gül, Tahir Ersöz, Ercan Kabo ve Hamza Baştürk şarkılar söyledi. Eski Dostlar şarkısı birlikte seslendirilirken 83 yaşındaki Erol Köse katıldığı korolarda öğrendiği yeni şarkılarla herkesi mest etti.

ŞİİRLER BÜYÜLEDİ

Durmuş Ali Yalnız, Mahir Dönmez ve Av. Yılmaz Güler’in söylediği şiirler ise dinleyenleri büyüledi. Yemeğin sonunda, 366’ncı toplantının düzenleyicisi Mehmet Akif Şen, 367’nci toplantıyı düzenleyecek olan İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda Yenimahalle Muhtarı olan Tuncay Aşkın'a listeyi teslim etti.

Bugün 14:25 TSİ - Yaşam

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