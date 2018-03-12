Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gölcük Belediyesi kadın personellerin çalıştıkları müdürlükleri tek tek ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Ellibeş, “Kadınlar geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Onlara en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almalıdır. Çünkü bayanlarımız tarih boyunca daima öncü gücümüz olmuştur. Bayanlarımız bizlerin baş tacıdır” dedi.
Bugün 14:27 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:29 TSİ )
Ellibeş: Bayanlarımız bizim baş tacımız
Gölcük Belediyesi kadın personellerinin Kadınlar Günü’nü kutlayan Başkan Mehmet Ellibeş, “Çünkü bayanlarımız tarih boyunca daima öncü gücümüz olmuştur. Bayanlarımız bizlerin baş tacıdır” dedi.
Bugün 14:27 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz