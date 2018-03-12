Ellibeş: Bayanlarımız bizim baş tacımız

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gölcük Belediyesi kadın personellerin çalıştıkları müdürlükleri tek tek ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Ellibeş, “Kadınlar geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Onlara en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve hürmetle yaklaşmamız en öncelikli manevi sorumluluklarımız arasında yer almalıdır. Çünkü bayanlarımız tarih boyunca daima öncü gücümüz olmuştur. Bayanlarımız bizlerin baş tacıdır” dedi.