Hastane Yöneticisi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Başhekim Yardımcısı Korkmaz Burç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hediye Yurttaş, İdari Mali İşler Müdürü Mustafa Özdemir, İdari Mali İşler Müdür Yardımcıları Uğur Erten, Şenol Yıldız ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Filiz Karaosmanoğlu’nun hazır bulunduğu kutlamadaSertan Acar çok mutlu olduğunu söyledi.
Bugün 14:30 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:32 TSİ )
Acar’a sürpriz kutlama
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılarından Uz. Dr. Sertan Acar’a hastane idaresi sürpriz doğum günü hazırladı.
Bugün 14:30 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz