Acar’a sürpriz kutlama

Hastane Yöneticisi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Başhekim Yardımcısı Korkmaz Burç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hediye Yurttaş, İdari Mali İşler Müdürü Mustafa Özdemir, İdari Mali İşler Müdür Yardımcıları Uğur Erten, Şenol Yıldız ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Filiz Karaosmanoğlu’nun hazır bulunduğu kutlamadaSertan Acar çok mutlu olduğunu söyledi.