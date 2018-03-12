Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:30 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 14:32 TSİ )

Acar’a sürpriz kutlama

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılarından Uz. Dr. Sertan Acar’a hastane idaresi sürpriz doğum günü hazırladı.

BÜYÜT

Hastane Yöneticisi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Başhekim Yardımcısı Korkmaz Burç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hediye Yurttaş, İdari Mali İşler Müdürü Mustafa Özdemir, İdari Mali İşler Müdür Yardımcıları Uğur Erten, Şenol Yıldız ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Filiz Karaosmanoğlu’nun hazır bulunduğu kutlamadaSertan Acar çok mutlu olduğunu söyledi.

Bugün 14:30 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
Okullar tatil mi? mask
Okullar tatil mi?
AFKOM'dan soğuk hava ve yağış uyarısı mask
AFKOM'dan soğuk hava ve yağış uyarısı
Papağana sürpriz doğum günü partisi! mask
Papağana sürpriz doğum günü partisi!
Huriye Pak’tan ‘Çay Gecesi’ mask
Huriye Pak’tan ‘Çay Gecesi’
Yıllar mutluluklarını eksiltmedi mask
Yıllar mutluluklarını eksiltmedi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!
Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu! mask
Belediye başkan adayı İYİ Partili oldu!

GALERİ

Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta mask
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz! mask
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz!
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan mask
İYİ Parti’de Kaman seçilmiş başkan
Emlakçıların kongresinde gerginlik! mask
Emlakçıların kongresinde gerginlik!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR