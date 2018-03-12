Bilge Baran'dan milletvekili Ağabeyine sürpriz doğum günü

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Bilge Baran, Milletvekili İsrafil Kışla için özel bir pasta yaptırdı. Milletvekili İsrafil Kışla, bu güzel günü düzenleyen kardeşi Bilge Baran ve eniştesi Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür etti.