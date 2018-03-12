Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Bilge Baran, Milletvekili İsrafil Kışla için özel bir pasta yaptırdı. Milletvekili İsrafil Kışla, bu güzel günü düzenleyen kardeşi Bilge Baran ve eniştesi Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür etti.
Bugün 14:31 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:33 TSİ )
Bilge Baran'dan milletvekili Ağabeyine sürpriz doğum günü
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın eşi Bilge Baran, AKP Artvin Milletvekili olan ağabeyi İsrafil Kışla'nın doğum gününü evinde düzenlediği bir etkinlik ile kutladı.
Bugün 14:31 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz