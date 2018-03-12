İzmit’te binden fazla kadına 1 milyon 257 bin lira kredi desteği

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, kadın esnaf ve işletmecilerle bir araya geldi. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Girişimci Kadın Komisyonu tarafından organize edilen kahvaltı programına İzmit’te faaliyet gösteren 50’den fazla kadın katıldı.

“HAK ETTİKLERİ DEĞER VERİLMELİ”

Kadın işletmecilerin motive edilmesi ve aralarında kaynaşmanın artırılması amacıyla organize edilen buluşmada konuşan Başkan Doğan, “Kadın hayatımızın her alanında, her anında var olan yüce insandır. Bir anne, bir eş, bir evlat, bir kardeş, komşu, arkadaş olan kadın, hepsinden önce bir insandır. Onlara saygı ve sevgimizi göstermeli, hak ettikleri değeri onlara vermeliyiz” şeklinde konuştu.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Sözlerini sürdüren Başkan Doğan,“İzmitli kadınlar için güzel ve faydalı çalışmalar yapmayı bir borç biliyorum. Özellikle sizler gibi kadın esnaf ve işletmecilerimizin sayılarının artması için gerek eğitim gerekse ekonomik destekler sağlıyoruz. Mikro kredi projemizle binden fazla kadına 1 milyon 257 bin TL kredi verilerek kendi işyerini açma imkânı sağlandı. Sizler yeter ki girişim yapmak isteyin biz her zaman yanınızdayız” dedi.