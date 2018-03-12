Denizde ceset bulundu!

Körfez Yarımca mevkisinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen dalgıç ekipler tarafından denizden çıkartılan ceset, olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzerine Körfez Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.