Körfez Yarımca mevkisinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen dalgıç ekipler tarafından denizden çıkartılan ceset, olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzerine Körfez Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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Denizde ceset bulundu!
Körfez Yarımca sahil mevkisinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz