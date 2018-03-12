İMO Kadınlar Komisyonu, kahvaltıda buluştu

Oldukça sıcak bir ortamda geçen kahvaltıda konuşan Ayşen Kaya, “Dünyakadınlar günü olması vesilesiyle kadın üyelerimizi kahvaltıda bir araya

getirmek istedik. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olarak 2015yılından itibaren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşmasını geleneksel hale

getirdik ve kadın üyelerimiz ile günümüzü kutlamak için bugün biraradayız. Amacımız sınırlı sayıda olduğumuz bu meslekte bubuluşmalarımızı daha sık yaparak kadın dayanışmasını arttırmak” olduğunusöyledi.

HEDİYE VERDİLER

İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şube Kadın Komisyonu günün anısınakatılımcılara ayna dağıtırken, kadın üyeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programı ve hediyeler için KadınKomisyonu Başkanı Ayşen Kaya ve Şube Başkanı Tolga Ok’a teşekkürettiler.