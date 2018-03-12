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Körfez AKD’de İstiklal Marşı kabulünün yıl dönümü kutlandı

Körfez AKD KIDS Kreş ve Anaokulu istiklal marşının kabulünün 97. Yıl dönümünü münasebetiyle bir kutlama organize etti. Kurum öğrencileri, okul bahçesinde toplanarak okunan istiklal marşına eşlik etti.

Yarımca’da bulunan Körfez AKD KIDS Kreş ve Anaokulu İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenledi. Okul kurucusu Nagihan Uludoğan, okul müdiresi Özlem Güner Özdurak, okul öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldığı etkinlik, okulun bahçesinde yapıldı. Çocuklara önce İstiklal marşı ve istiklal marşısınız yazarı Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir sunum yapıldı. Ardından hep bir ağızdan istiklal marşı omundu. Sabah yapılan bu ilk etkinliğin ardından sınıflara girildi.

Bugün 15:29 TSİ - Eğitim

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