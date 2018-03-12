Metro projesi için ön yeterlilik ihalesi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Gebze metrosu projesinin müşavirlik hizmeti için ön yeterlilik ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ön yeterlilik ihalesine 5 firma katılım gösterdi. İhale komisyon başkanlığını Büyükşehir Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel yaptı. Ön yeterlilik ihalesinin ardından yapılacak incelemelerin ardından ön yeterliliği geçen firmalar müşavirlik hizmeti ihalesi gerçekleştirilecek.
ÖN YETERLİLİKTE TEKLİF VEREN 5 FİRMA
Su Yapı ve Pro Yapı iş ortaklığı
Yüksel Proje,
Arcadis VE TÜMAŞ iş ortaklığı,
Altınok Müşavirlik ve Apco Teknik iş ortaklığı
Uluslararası Birleşmiş Müşavirler (UBM) Hizmetleri A.Ş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz