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Metro projesi için ön yeterlilik ihalesi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Gebze metrosu projesinin müşavirlik hizmeti için ön yeterlilik ihalesi gerçekleştirildi. Ön yeterlilik ihalesine 5 firma katılım gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Gebze metrosu projesinin müşavirlik hizmeti için ön yeterlilik ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ön yeterlilik ihalesine 5 firma katılım gösterdi. İhale komisyon başkanlığını Büyükşehir Raylı Sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel yaptı. Ön yeterlilik ihalesinin ardından yapılacak incelemelerin ardından ön yeterliliği geçen firmalar müşavirlik hizmeti ihalesi gerçekleştirilecek.

ÖN YETERLİLİKTE TEKLİF VEREN 5 FİRMA

Su Yapı ve Pro Yapı iş ortaklığı

Yüksel Proje,

Arcadis VE TÜMAŞ iş ortaklığı,

Altınok Müşavirlik ve Apco Teknik iş ortaklığı

Uluslararası Birleşmiş Müşavirler (UBM) Hizmetleri A.Ş

Bugün 15:46 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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