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AKP’li gençlerden esnafa, İstiklal Marşı hediyesi

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıldönümü sebebiyle AKP İl Gençlik Kolları Teşkilatı Yürüyüş Yolu esnafına Türk Bayrağı ile çerçeve içinde İstiklal Marşı hediye etti

AKP İl Gençlik Kolları teşkilatı İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. Yıl dönümü sebebiyle program organize etti. İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman önderliğinde gençler öğle namazı sonrasında Fevziye Camii önünde konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan duanın ardından Yürüyüş Yolu üzerinde ki esnaflar ziyaret edilerek, esnafa Türk Bayrağı ile çerçeve içinde İstiklal Marşı’nın 10 kıtası hediye edildi.

SADECE TOPLA DEĞİL

Basın açıklamasına İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Elgin, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, il yöneticileri katılım sağladı. Grup adına açıklamayı yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman şunları söyledi: “Yurdumuzda gürültüler bozuk sesler çıkartmaya çalışan düşmanlara; sadece top tüfekle değil hicranlı Anadolu’nun sesi olarak karşı çıkan bir de Mehmet Akif vardır. O’nun iman, azim ve düşünce aksiyonu milletimize soluk düşmanlarda ise ürperti meydana getirmiştir. Büyük mütefekkir ve nadir aydınlarımızdan Mehmet Akif Ersoy’u, bundan 97 yıl önce yazdığı İstiklal Marşımız ile bir kez daha hayırla yad ediyoruz.

TÜRK BAYRAĞI VE İSTİKLAL MARŞI HEDİYE ETTİ

İstiklal Marşı dün olduğu gibi bugün de ellerinde bayrak, dillerinde tekbirle vatanını savunan insanımızın ittifak ettiği mümtaz bir metindir. Bize İstiklal Marşı gibi bir miras bıraktığı için ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Büyük şair, bu muhteşem eserin kabulü karşısında hiçbir mükafat istemeden aziz milletimize armağan etmiştir. ‘’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!’’ Ardından Fevziye Camii imamı Halit Es tüm şehitler için dua yaptırdı. Daha sonra Başkan Kahraman ve gençlik kolları teşkilatı Yürüyüş yolu esnafına Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı hediye etti.

Bugün 15:48 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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