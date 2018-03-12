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Apartman altı dere suyuyla doldu!

Körfez'de toprak altında yapılan boru hattı tamiratı sonrasında bir apartmanın bodrum katı dere suyuyla dolmaya başladı.

Tütünçiftlik Yeni Yalı Mahallesi Fırtına Sokak’ta yaklaşık 9 ay önce bir akaryakıt şirketine ait boru hattında patlak meydana geldi.Daha sonraakaryakıt şirketi yetkilileri ve İSU onarım yapıp, patlağı giderdikten sonra kazılan alanı kapattı ve asfalt döküldü.Ardından derenin suyu kazılan yerden sızarak,5 katlı binanın bodrumuna dolmaya başladı.

İMZA TOPLADILAR

Apartman sakinleri, bir anda bodrum katında derinliği 1.5 metreyi bulan suyla karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdı. Bunun üzerine bina sakinleri imza toplayıp, durumu anlatan dilekçeyi belediye ve Kaymakamlığa ilettiler. Körfez Belediyesi görevlileri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra İSU’ya bilgi verdiler.

YIKIM KORKUSUYLA YAŞIYORLAR

Ancak İSU’nun çalışma yapacaklarını söylemelerine rağmen aradan geçen zamanda önlem almaması üzerine bina sakinleri yıkım korkusuyla yaşamaya başladılar. Bina sakinleri adına açıklama yapan Yüksel Sarıtaş, belediyenin konuyla ilgilendiğini ama İSU’nun onarım yapmadığını belirterek, ‘’10 daireli binanın altında resmen 1.5 metrelik havuz var. Korku içinde yaşıyoruz, suyu boşaltamıyoruz temeli etkileyebilir zira devamlı sızma var. Binada kış aylarında sürekli soğuk ve rutubet yaşadık, temel demirlerinin çürümüş olmasından korkuyoruz’’ dedi.

Bugün 16:03 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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