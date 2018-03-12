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Bugün 16:20 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:22 TSİ )

TRT’de futbol ziyafeti

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı TRT'de devam ediyor.

İngiliz devi Manchester United, golsüz biten ilk maçın rövanşında İspanyol boğası Sevilla'yı ağırlayacak. Çarşamba günü oynanacak bu dev maç, TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Bugün 16:20 TSİ - Spor

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