İngiliz devi Manchester United, golsüz biten ilk maçın rövanşında İspanyol boğası Sevilla'yı ağırlayacak. Çarşamba günü oynanacak bu dev maç, TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.
Bugün 16:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:22 TSİ )
TRT’de futbol ziyafeti
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı TRT'de devam ediyor.
Bugün 16:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz