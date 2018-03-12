Payas'ta yenildik ama GALİP gibiyiz

Play-Off hattındaki rakipler de kazanınca makas açıldı. Ancak Yeşil Siyahlılar kararlı… Son maçın son düdüğüne kadar mücadele edilecek!.. Teknik direktör Galip Gündoğdu çevresinde yine kenetlenilecek…
HİÇ DE KOLAY DEĞİL
Kocaelispor istediği futbolu sahaya yansıtamadığı maçta, Payas’a, maçın başında yediği golle 1-0 mağlup oldu. Sultanbeyli, Elaziz, Kızılcabölük ve Cizre 3’er, Çorum ile Tarsus da 1’er puan alınca makas açıldı. Bitime 8 hafta kaldı. Kocaelispor’un ateş hattı ile de Play-Off hattı ile de arasındaki puan farkı dokuz oldu. Aşağıları düşünmeyen Yeşil Siyahlıların, kalan haftalarda yukarısıyla arasındaki farkı kapatması da kolay görünmüyor.
3 MAÇTA EN AZ 7 PUAN
Yeni stada geçiş konusunda da bilmecenin devam ettiği kulübün, en kötü ihtimalle ligde kalmayı amorti edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. 18 Mart Pazar günü sahasında Çorum Belediyespor’u konuk edecek olan Kocaelispor, daha önce masaya oturup anlaşamadığı, geçen yıl da Altay’ın başında Kocaelispor’a finalde rakip olan Cüneyt Biçer’in çalıştırdığı çorum maçında, rakibini mutlaka mağlup etmekten başka çaresi yok. Ardından içerideki Cizre maçı ile birlikte, minimum kazanılacak 7 puan, kalan 5 haftada ilk 5 umudunu sürdürmemizi sağlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz