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Bugün 16:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:24 TSİ )

Payas'ta yenildik ama GALİP gibiyiz

Galip Gündoğdu’nun gelişiyle beraber sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan 3.Lig temsilcimiz Kocaelispor’un, cumartesi günkü deplasmanda oynadığı Payas’tan aldığı mağlubiyet iyi olmadı.

Play-Off hattındaki rakipler de kazanınca makas açıldı. Ancak Yeşil Siyahlılar kararlı… Son maçın son düdüğüne kadar mücadele edilecek!.. Teknik direktör Galip Gündoğdu çevresinde yine kenetlenilecek…

HİÇ DE KOLAY DEĞİL

Kocaelispor istediği futbolu sahaya yansıtamadığı maçta, Payas’a, maçın başında yediği golle 1-0 mağlup oldu. Sultanbeyli, Elaziz, Kızılcabölük ve Cizre 3’er, Çorum ile Tarsus da 1’er puan alınca makas açıldı. Bitime 8 hafta kaldı. Kocaelispor’un ateş hattı ile de Play-Off hattı ile de arasındaki puan farkı dokuz oldu. Aşağıları düşünmeyen Yeşil Siyahlıların, kalan haftalarda yukarısıyla arasındaki farkı kapatması da kolay görünmüyor.

3 MAÇTA EN AZ 7 PUAN

Yeni stada geçiş konusunda da bilmecenin devam ettiği kulübün, en kötü ihtimalle ligde kalmayı amorti edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. 18 Mart Pazar günü sahasında Çorum Belediyespor’u konuk edecek olan Kocaelispor, daha önce masaya oturup anlaşamadığı, geçen yıl da Altay’ın başında Kocaelispor’a finalde rakip olan Cüneyt Biçer’in çalıştırdığı çorum maçında, rakibini mutlaka mağlup etmekten başka çaresi yok. Ardından içerideki Cizre maçı ile birlikte, minimum kazanılacak 7 puan, kalan 5 haftada ilk 5 umudunu sürdürmemizi sağlayacak.

Bugün 16:21 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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