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KTO’da ikinci aday Bozkurt

Körfez Ticaret Odası’nın 5 Nisan’daki seçimleri öncesinde Recep Öztürk’ün ardından Erdoğan Bozkurt da başkanlık için adaylığını ilan etti. Bozkurt, açıklamasında odanın merhum başkanı Mustafa Efe’yi de andı.

Erdoğan Bozkurt
Mehmet Allak
Recep Öztürk

Büyük bir çekişmenin yaşanmasının beklendiği Körfez Ticaret Odası’nın 5 Nisan’da yapılması beklenen seçimlerinde iki isim tarafından hazırlanacak meclis listeleri üyelerin onayına sunulacak. Şu ana kadar oda için başkan adaylığını iki isim açıklamış durumda. Mevcut mecliste yer alan Recep Öztürk ile Erdoğan Bozkurt, oda başkanlığına adaylıklarını açıkladılar.

BİRLİK VE BERABERLİK

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Bu arada sürpriz bir şekilde oda başkanlığı için adaylığını ilan eden isimlerden birisi de Erdoğan Bozkurt oldu. Bozkurt, adaylığı ile ilgili açıklamasında, “Tüm sanayici, iş adamı ve esnafımızı kucaklayan bir seçim çalışması yürüteceğim. Allah'ın izni ve oda üyelerimizin teveccühü ile bu seçimi kazandığımda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımı sürdüreceğim” dedi.

“PROJELERİMİZ DE OLACAK”

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Sorunları tespit ederek proje ve çözüm üreteceklerini dile getiren Bozkurt, “Danışan ve birlikte yöneten bir anlayışı hâkim kılacağız. Birlik ve beraberlik içinde sanayi kenti Körfez ilçemizi kucaklayan, projeler üretip tüm ilçemizi tanıştıracak bir bütünlükle çalışacağız. Bu göreve talip olduğumu önümüzdeki hafta içerisinde düzenleyeceğim bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyuracak, hedef ve projelerimizi paylaşacağım” diye konuştu.

MUSTAFA EFE’Yİ ANDI

Körfez Ticaret Odası’nın merhum başkan Mustafa Efe döneminde büyük ivme kazandığını dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu: “Merhum başkanımız odamızı bodrum katında üyelerine veren kurum olmaktan kurtarıp plazaya taşımıştı. Vefatı ile biz üyelere işleyişi ile örnek teşkil eden, yeni binası ile görkemini ortaya koyan bir odayı miras bıraktı. Odamız için güzel çalışmalar ortaya koydu. Efe’nin yönetiminde ben de bir dönem bulundum. Onun yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız.”

Allak adaylıktan çekildi

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Erdoğan Bozkurt ve Recep Öztürk’ün başkan adayı olarak çıktığı Körfez Ticaret Odası seçimlerinde adı başkanlık için geçen Mehmet Allak, aldığı şok bir kararla yarıştan çekildiğini duyurdu. kamuoyu tarafından çok şans verilen Allak’ın çekilme kararı sevenlerini ve desteklerini oldukça üzdü.

SEÇİLME ŞANSIMIZ YÜKSEKTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamasını yapan Allak, ifadelere yer verdi: “Seçilme olasılığımız yüksekti. Destek ve teveccühün devam ettiği bu dönemde aday olmama kararımın sebebi; özel nedenlerin dışında beni şaşırtan nedenler de oldu. Ancak makam ve mevkiler geçici, kalıcı olan ise onurlu bir yaşamdır. Bu kararımdan dolayı üzülenler, sevinenler ve bundan başka bir anlam çıkarmaya çalışanlar olacaktır” dedi

Bugün 16:28 TSİ - Ekonomi

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