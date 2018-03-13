5 gündür kayıptı denizde bulundu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca sahilinde bugün bulunan cesedin 5 gündürkayıp olan ve yakınları tarafından aranan Gebze Arapçeşme Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki Fahri Güven olduğu tespit edildi. Fahri Güven'in yakınlarının cesedi teşhis etmesinin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Gebze'ye gönderildi. Fahri Güven'nin ölüm nedeni hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.