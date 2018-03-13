Olay önceki gün, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gelerek muayene olmak için sırada bekleyen D.A.'nın etrafını saran 4 kişi pantolonunun cebinden 7 bin TL'sini çaldı. D.A.'nın şikayeti üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine inceledi. Polis, 4 zanlının kimliklerini belirledi. Yaklaşık 1 saat sonra yaşları 16 ile 18 arasında değişen M.K., Y.İ., B.K. ve C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan paranın 6 bin 100 TL'sini ele geçirirken, gözaltına alınan şahısların üzerinde bulunan bıçağa el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve Y.İ. serbest bırakılırken, C.K. ve B.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Hastanede muayene sırası beklerken soyuldu
Darıca'da, hastanede muayene için bekleyen 59 yaşındaki D.A.'nın cebinden 7 bin TL'yi çalan 4 kişi polisin operasyonu ile 1 saat sonra yakalandı.
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