Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Emre K. idaresindeki 41 NM 074 plakalı motosiklet ile kavşakta dönüş yapanAhmet B. idaresindeki 48 VD 733 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre K. ve arkasında bulunan İbrahim K. yaralandı. Kazayı görenler polisi ve 112 Acili aradı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.