KTO’da çocuk istismarı ve çocuk tacizleri anlatılacak

Körfez Ticaret Odası Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ebeveynlere yönelik son dönemde ülkemizde de gündemde olan Türkiye’de çocuk istismarı ve çocuk tacizleri konulu seminer düzenlenecek. Banu Yüksel Organizatörlüğü Körfez Ticaret Ev sahipliği ve Gümüş Güneş Danışmanlık Psikologlarından Neşe Durgun’un sunumu ile gerçekleştirilecek olan eğitim Körfez Ticaret Odası Meclis salonunda yapılacak.

Otobüs Kaldırılacak

Türkiye’de çocuk istismarı ve çocuk tacizleri, istismarın kimlerden geldiği, ebeveynlerin istismara karşı çocuklarını nasıl koruyabileceği, istimara maruz kalan çocuklardaki davranış bozuklukları ve alınması gereken önlemler, Doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir, tacizi nasıl engelleyebiliriz gibi konuların anlatılacağı seminer için 15 Mart Perşembe Günü Saat 13.00’te Tütünçiftlik Ziraat Bankası önünden ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Moralı: Tüm Halkımızı Bekliyoruz

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında pek çok çalışma yaptıklarını belirten Moralı "son zamanlarda ülkemizde maalesef çok sık duyduğumuz çocuk istismarı ve çocuk tacizleriyle ilgili odamızda geniş kapsamlı bir seminer gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı bu seminerimize bekliyorum" dedi.