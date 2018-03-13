Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:27 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 09:31 TSİ )

KTO’da çocuk istismarı ve çocuk tacizleri anlatılacak

Körfez Ticaret Odası Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ebeveynlere yönelik son dönemde ülkemizde de gündemde olan Türkiye’de çocuk istismarı ve çocuk tacizleri konulu seminer düzenlenecek.

Körfez Ticaret Odası Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ebeveynlere yönelik son dönemde ülkemizde de gündemde olan Türkiye’de çocuk istismarı ve çocuk tacizleri konulu seminer düzenlenecek. Banu Yüksel Organizatörlüğü Körfez Ticaret Ev sahipliği ve Gümüş Güneş Danışmanlık Psikologlarından Neşe Durgun’un sunumu ile gerçekleştirilecek olan eğitim Körfez Ticaret Odası Meclis salonunda yapılacak.

Otobüs Kaldırılacak

Türkiye’de çocuk istismarı ve çocuk tacizleri, istismarın kimlerden geldiği, ebeveynlerin istismara karşı çocuklarını nasıl koruyabileceği, istimara maruz kalan çocuklardaki davranış bozuklukları ve alınması gereken önlemler, Doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir, tacizi nasıl engelleyebiliriz gibi konuların anlatılacağı seminer için 15 Mart Perşembe Günü Saat 13.00’te Tütünçiftlik Ziraat Bankası önünden ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Moralı: Tüm Halkımızı Bekliyoruz

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında pek çok çalışma yaptıklarını belirten Moralı "son zamanlarda ülkemizde maalesef çok sık duyduğumuz çocuk istismarı ve çocuk tacizleriyle ilgili odamızda geniş kapsamlı bir seminer gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı bu seminerimize bekliyorum" dedi.

Bugün 09:27 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yasemin Güneş, Kocaeli'ye geliyor mask
Yasemin Güneş, Kocaeli'ye geliyor
Marmara Koleji’nden 8 Mart etkinlikleri mask
Marmara Koleji’nden 8 Mart etkinlikleri
EYDEM’de gösteri Hazırlıkları sürüyor mask
EYDEM’de gösteri Hazırlıkları sürüyor
Bilgili Kültür Okulları, Kadınlar Gününü kutladı mask
Bilgili Kültür Okulları, Kadınlar Gününü kutladı
Bilgi Köprüsü’nden 8 Mart için anlamlı bağış mask
Bilgi Köprüsü’nden 8 Mart için anlamlı bağış
Konak’tan Pepsico kadın çalışanlarına anlamlı seminer mask
Konak’tan Pepsico kadın çalışanlarına anlamlı seminer
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!

GALERİ

Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta mask
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz! mask
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL