Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:30 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:34 TSİ )

Artık herkes otobüslere reklam giydirecek!

Kocaeli’nin en köklü reklam ajanslarından Global Medya, reklama ve tanıtıma ihtiyacı olan bütün firmalar otobüs giydirme reklamı yapsın diye 3 aylık reklam fiyatını 3.000 lira yaptı. Üstelik araçların arkası ve iki yanı fiyata dahil oldu. Ayrıca bütün vergi ve harçları da Global Medya ödüyor. Bununla da bitmedi,  reklam yapılacak araçların giydirilmesi ve baskısı da ücretsiz yapılıyor.

Kocaeli’de yaklaşık 18 yıldır reklam ajansı olarak faaliyet gösteren Global Medya, otobüs reklam giydirme alanında yaptığı kampanya ile reklama ve tanıtıma ihtiyacı olan bütün firmalara inanılmaz bir imkan sağlıyor.

HER FİRMA REKLAM YAPABİLECEK

Ülke ekonomisi olarak ciddi bir ekonomik dar boğazdan geçtiğimizi ifade eden Tahsin Keskin gerçekleştirdikleri kampanya hakkında şunları söyledi: ‘’Ekonomik dar boğazdan geçen firmalarımıza ciddi bir katkıda bulunmak istedik. İhtiyacı olan bütün firmalarımızın reklam yapması için biz de imkanlarımızı seferber ettik doğrusu. İhtiyacı olan dedim ama ihtiyacı olmayan firma da yok gibi zaten. Çünkü her geçen gün pazarın daralmasına karşın yeni yeni firmaların açılmasıyla alternatifler çoğalıyor dolayısıyla rekabet daha da kızışıyor. Eski zamanlardaki gibi oturup müşteri bekleme dönemi bitti artık. Sattığın ürün ne kadar iyi olsa da farkındalık yaratmak kaçınılmaz bir zaruret oldu. Zaten esnaf sıkıntı içinde. Bu amaçla otobüs reklam giydirme alanında ciddi bir kampanya başlattık. Otobüslerde reklam yapacak firmalarımız için aracın arkası ve iki yanı olmak üzere 3 tarafına reklam giydirmesi yapıyoruz. Hemen belirtmem gerekiyor ki etkili bir tanıtım için aracın üç tarafına reklam giydirilmesi şarttır. Ayrıca araçların bütün vergi ve harçlarını biz karşılıyoruz. Üstelik araçların giydirilmesi ve baskısını da biz yapıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Ücretsiz tasarım ve kampanya hazırlığı da yapıyoruz. 1 araç için 3 aylık reklam fiyatımız her şey dahil 3.000 lira+KDV. 31 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek kampanyamızda her hangi bir adet ve araç sınırı yok. Yani ister bir araç olsun, ister 10 araç olsun fiyat değişmiyor.’’dedi.

Otobüs reklam giydirme kampanyası konusunda Global Medya’dan bilgi almak isterseniz 0262.323 8 323 – 0532 221 01 94 - 0544 724 52 17 - 0542 370 04 88 nolu telefonları arayabilirsiniz.

Bugün 09:30 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç! mask
Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç!
Fevziye Çay Bahçesi tekrardan ihaleye çıkıyor mask
Fevziye Çay Bahçesi tekrardan ihaleye çıkıyor
Bankalardan tarihi başlangıç mask
Bankalardan tarihi başlangıç
Zeytinoğlu: Çevre ödüllerini Türkiye geneline yaymak istiyoruz mask
Zeytinoğlu: Çevre ödüllerini Türkiye geneline yaymak istiyoruz
Dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz! mask
Dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz!
Ruhsatsız kahvehaneye mühür! mask
Ruhsatsız kahvehaneye mühür!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!

GALERİ

Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta mask
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz! mask
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL