Barakada cansız bedeni bulundu!

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir barakada kedileriyle birlikte yaşayan 60 yaşındaki Muhammet Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Alınan bilgi ve iddialara göre, Yılmaz, kimsesiz olduğu için çevredeki vatandaşların yaptığı derme çatma barakada yaklaşık 20 kedisiyle birlikte yaşıyordu.
KOMŞULARI YARDIM EDİYORDU
Çevredekilerin yardımlarıyla hayatını devam ettirmeye çalıştığı öğrenilen Yılmaz, önceki sabah saatlerinde evinde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirledi.
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Yorumlar
(1 )
Engin - ben devlet olacam oranın mülki amirinini o barakada yaşatırdım ,salla başı al maaşı moda oldu ülkemizde
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