Zeytinoğlu: Çevre ödüllerini Türkiye geneline yaymak istiyoruz

Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sanayi Odası tarafından 1995 yılından itibaren çevrenin korunmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak ve çevreye, topluma katkıları olan kuruluşları desteklemek amacıyla gerçekleştirilmeye başlanan Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin bu yıl 24.’sü düzenlenecek. “Ödül organizasyonu ve Atıklar Orman Olsun Kampanyası” hakkında Sanayi Odası’nda bir basın toplantısı düzenleyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Hedefimiz bu yıl organizasyonu Türkiye genelinde yaygınlaştırarak bilinirliğini arttırmak” dedi.

2017 YILINDA 28 FİRMA BAŞVURDU

Zeytinoğlu yaptığı açıklamada, “Öncelikle bir çevre ödülünü Sanayi Odası olarak sürdürülebilir bir şekilde yıllardır vermekten ve bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 1995 yılında başladığımız Çevre Ödülleri Organizasyonunu 1998 yılından itibaren civar iller ve 1999 yılından sonra ise Marmara Bölgesi’nde yer alan illeri kapsayan Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının faaliyet gösterdiği bir bölgede düzenledik. 2003 yılından itibaren ödüle başvuran işletmeler “Büyük Ölçekli İşletme” ve “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)” olmak üzere iki kategoride değerlendirmeye başladık. 2014 yılından itibaren Büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde Çevre Ödüllerinin yanı sıra alınan başvuruların yeterli olduğu sektörlerde sektör ödülü de vermeye başladık. 2015 yılında ödül organizasyonunun düzenlendiği bölgeyi genişleterek organizasyonu Türkiye geneline açtık. Ödül organizasyonuna il dışından gelen başvuruların ve ödülün marka değerinin giderek arttığını başvuru sayılarından görüyoruz. 2017 yılında ödül organizasyonuna başvuran 28 firmanın 10 tanesi İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir, Manisa ve Batman gibi Kocaeli dışındaki illerdendir.” şeklinde konuştu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI GELECEK

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin bu yıl 24.’sünün düzenleneceğini söyleyen Zeytinoğlu, “Başvurular başlamış olup, son başvuru13 Nisan 2018tarihidir. Çevre Ödülleri Töreni organizasyonunu ise her yıl olduğu gibi bu yılda Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

300 TON ATIK HEDEFİNİN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ

Zeytinoğlu yaptığı basın toplantısında atık konusuna değinerek, “Hem doğayı koruyan hem de e-atıkları (atık elektrikli ve elektronik eşya) ekonomiye kazandıran bu kampanyayı gerçekleştiren ELDAY’ı kutluyorum. Atık elektronik ve elektrikli eşyalar geri dönüşüm zincirine katılmadığı zaman hem ülke ekonomisi için büyük bir kayıp hem de doğa için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Toplumda bu konuda farkındalık yaratmak için ELDAY tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın desteğiyle geçtiğimiz Kasım ayında “Atıklar Orman Olsun” kampanyasını hayata geçirdi. Başarıyla süren kampanyamızın Kocaeli Sanayi Odası’nın da desteğiyle daha da büyüyeceğine inanıyorum. Biz de KSO olarak üzerimize düşeni yapmak için “Atıklar Orman Olsun” diyoruz. Bu kapsamda AEEE’lerin geri dönüşüme ilişkin farkındalık yaratmak için seminerler düzenlemeyi, 14 ayrı organize sanayi bölgemizi de toplama günü için bilgilendirerek atık miktarını artıracak faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. E-atıklarla şehrimize yakışacak bir orman oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Sanayinin kalbinin attığı Kocaeli’nde 300 ton atık hedefimizi yakalayacağımızı hatta bu rakamın üzerine de çıkabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

2017’de Çevre Ödülü Alanlar

2017 yılında düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni’nde; Procter & Gamble, Yıldız Entegre, Gazi Metal, Ford ve Nuh Çimento firmaları ödül aldı.

Jüri Heyeti

Kocaeli Sanayi Odası Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İZAYDAŞ TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Kocaeli Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü Uludağ Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü Sakarya Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü Okan Üniversitesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi TOSB Organize Sanayi Bölgesi Tema Vakfı’nı temsilen kendi alanlarındaki uzman kişilerden oluşmaktadır.

İZAYDAŞ ÖDÜLÜ

İZAYDAŞ ödülü konusuna değinen Zeytinoğlu, "Çevre Ödülü alan kuruluş, 2 yıl süresince ödül logosunu kurumsal iletişim çalışmalarının her aşamasında ücretsiz kullanım hakkı elde eder.Ödül alan işletmelere İZAYDAŞ’a verecekleri atıkları konusunda bir yıl boyuncaİZAYDAŞtarafından özel indirimler yapılır. Ayrıca; İZAYDAŞ, ilk elemeyi geçerek saha ziyaretine kalmaya hak kazanan işletmelere de bir yıl boyunca özel indirimler uygular" ifadelerinde bulundu.Zeytinoğlu ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve İZAYDAŞ’a ödül desteği nedeni ile teşekkür etti.

11 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

ELDAY, Orman Bakanlığı’nın desteği ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğiyle hayata geçirilen “Atıklar Orman Olsun” kampanyasıyla Kocaeli’nde 11 bin ağaçlık bir hatıra ormanı oluşturulması hedefleniyor. E-atıkların geri dönüşümünü teşvik eden bu önemli kampanyaya tam destek verdiklerini söyleyen Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Hem doğayı koruyan hem de e-atıkları ekonomiye kazandıran bu kampanyayı gerçekleştiren ELDAY’ı kutluyorum” dedi. Konuşmalarına devam eden Zeytinoğlu, "Bugüne kadar 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı (AEEE) geri dönüşüm ile Türkiye ekonomisine kazandıran ELDAY’ın sürdürülebilir sağlıklı çevre ve toplum hedefiyle hayata geçirdiği “Atıklar Orman Olsun” kampanyasında artık Kocaeli de var. Mart ayı itibarıyla projeye dahil olan Kocaeli Sanayi Odası (KSO), e-atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ELDAY’a önemli bir destek veriyor. Proje çerçevesinde bir yılda 300 ton atık toplanması ve 11 bin ağaç dikilmesi hedefleniyor" şeklinde konuştu.

DESTEK VE BAŞVURU

“Atıklar Orman Olsun” kampanyasına destek vermek isteyenler,www.atiklarormanolsun.comadresinden bulunduğu şehri seçerek veya çağrı merkezini arayarak evsel elektrik elektronik eşya atıklarıyla yeni ormanlara hayat verebilecek. Ayrıca "Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri" yarışmasıyla ilgili olarak ise ödülyönetmeliğine ve başvuru formlarınahttp://kosano.org.tr/cevre-odulleri/adresinden ulaşabilirsiniz. Çevre Ödülleri organizasyonuna katılım şartları ve organizasyon ile ilgili bilgiler yönetmelikte ayrıntılı olarak yer almaktadır.