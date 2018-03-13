Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:43 TSİ )

Zeytinoğlu: Aday olmayı düşünüyorum

Kocaeli Sanayi Odası'nda gerçekleşen basın toplantısında "seçimlerde tekrar aday olacak mısınız?" sorusuna cevap veren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "aday olmayı düşünüyorum" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası'nda Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ve Atıklar Orman Olsun projeleriyle ilgili düzenlediği basın açıklamasında Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kendisine yöneltilen "seçimlerde tekrar aday olacak mısınız?" sorusu üzerine "Seçimlerimizin Nisan ayında yapılması ön görülüyor. Herşey için kesin konuşmak mümkün değil. Gelişmeleri görmek istiyoruz. Fakat farklı bir durum olmazsa aday olmayı düşünüyorum" dedi.

Bugün 10:06 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç! mask
Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç!
Fevziye Çay Bahçesi tekrardan ihaleye çıkıyor mask
Fevziye Çay Bahçesi tekrardan ihaleye çıkıyor
Bankalardan tarihi başlangıç mask
Bankalardan tarihi başlangıç
Zeytinoğlu: Çevre ödüllerini Türkiye geneline yaymak istiyoruz mask
Zeytinoğlu: Çevre ödüllerini Türkiye geneline yaymak istiyoruz
Dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz! mask
Dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz!
Ruhsatsız kahvehaneye mühür! mask
Ruhsatsız kahvehaneye mühür!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!

GALERİ

Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta mask
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz! mask
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL