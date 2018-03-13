Kocaeli Sanayi Odası'nda Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ve Atıklar Orman Olsun projeleriyle ilgili düzenlediği basın açıklamasında Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kendisine yöneltilen "seçimlerde tekrar aday olacak mısınız?" sorusu üzerine "Seçimlerimizin Nisan ayında yapılması ön görülüyor. Herşey için kesin konuşmak mümkün değil. Gelişmeleri görmek istiyoruz. Fakat farklı bir durum olmazsa aday olmayı düşünüyorum" dedi.
Bugün 10:06 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:43 TSİ )
Zeytinoğlu: Aday olmayı düşünüyorum
Kocaeli Sanayi Odası'nda gerçekleşen basın toplantısında "seçimlerde tekrar aday olacak mısınız?" sorusuna cevap veren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "aday olmayı düşünüyorum" dedi.
Bugün 10:06 TSİ - Ekonomi
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz