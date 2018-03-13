Zeytinoğlu: Aday olmayı düşünüyorum

Kocaeli Sanayi Odası'nda Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ve Atıklar Orman Olsun projeleriyle ilgili düzenlediği basın açıklamasında Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kendisine yöneltilen "seçimlerde tekrar aday olacak mısınız?" sorusu üzerine "Seçimlerimizin Nisan ayında yapılması ön görülüyor. Herşey için kesin konuşmak mümkün değil. Gelişmeleri görmek istiyoruz. Fakat farklı bir durum olmazsa aday olmayı düşünüyorum" dedi.