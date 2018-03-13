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Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi!

Hülya Uğuz, geçtiğimiz hafta evinde başından vurulmuş şekilde bulunmuştu. Olayın intihar olduğu iddia edilirken ağabeyinden bu haberleri yalanlayan bir açıklama geldi.

7 Mart 2018 günü Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 614 Sokak'ta Uğuz ailesine ait evde, Hülya Uğuz başından vurulmuş şekilde bulundu. Hayatını kaybeden Hülya Uğuz'un intihar ettiği iddia edilmişti. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Hülya Uğuz'un ağabeyinden intihar haberlerini yalanlayan açıklamalar geldi.

"ESTETİK AMELİYATI OLAN BİRİ İNTİHAR EDER Mİ?"

Ağabey Alaettin Kurt "Yakınları olarak bu olayın intihar olduğunu düşünmüyoruz. Kardeşim 15 gün önce burun estetik ameliyatı oldu. İntihar edecek olan birisi estetik ameliyatı olur mu? Bizim şüphelendiğimiz bu olayın bir intihar olmadığı. Çünkü olayın ardından kardeşimin kocası ortadan kayboldu. Kaç gündür ne işyerlerini açıyor ne de nerede olduğu bilinmiyor. Kardeşim eşinden ayrılacağı söylüyordu. Eşi ise kardeşimi çocuğunu almakla ve öldürmekle tehdit ediyordu. Olayın ardından eşi kardeşimin cenazesine bile sahip çıkmadı" dedi.

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