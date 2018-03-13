Kocaeli itfaiyesinin acı günü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Halit Yıldız, evinde sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yıldız’ın cenazesi İzmit'te İtfaiye Daire Başkanlığı'nda okunan dualar sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep’e gönderildi.