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2’nci el araç ticaretinde yeni dönem

KOTO ile Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü’nün “2’nci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yönetmeliği” hakkında bilgilendirme toplantısında konuşan Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya,“ İkinci el araçların satışında ciddi sorunlar var. Bundan sonra yetki belgesi almayan kurumlar bu işi artık yapamayacak. 5 yıl süreyle bu yetki belgesi yenilecek” dedi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ve Kocaeli Ticaret İl Müdürü’nün işbirliği ile “2’nci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yönetmeliği” hakkında bilgilendirme toplantısı KOTO Sosyal Tesisleri Beytül Kebap’ta gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü Uzmanı Sultan Kurbanoğlu, Kocaeli Galericiler Site Başkanı Emin Birlik ve çok sayıda uzman yetkili katılım gösterdi.

HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, “İkinci el araç ticaretinde yeni bir döneme girildi. Hem kurumsal anlamda hem de diğer anlamda gelişmeler oluşuyor. Haksız rekabetin önüne geçilecek. Kurumsallaşmaya doğru gittiğimiz sürece karlılığımız konusunda ciddi mesafeler kat edeceğiz. Kurum olarak her zaman yanınızdayız. Biz sadece yanınızda değil aynı zamanda emrinizdeyiz. Ticaretin gelişmesi, ülkemizin gelişmesi demektir” dedi.

5 YIL SÜREYLE YETKİ BELGESİ YENİLENECEK

İkinci el araç satışında ciddi sorunlar var diyen Uzunkaya, “Bundan sonra yetki belgesi almayan kurumlar bu işi artık yapamayacak. 5 yıl süreyle bu yetki belgesi yenilecek. Yetki belgesi İkinci el motorlu kara ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki İl Ticaret Müdürlüğü tarafından verilecek. Yetki belgesine sahip işletmelerin güncel listesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında ilan edilecek. Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde taşıta ilişkin tanıtıcı güncel bilgilerin yer aldığı tanıtım kartları bulunacak. Kartta taşıtın marka, modeli ile yılı, motor şahsi numarası, plakası, boyalı ve değişen parçaları gibi bilgiler olacak” diye konuştu.

İŞLETMENİN GARANTİSİNDE OLACAK

Uzunkaya, “Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacak. 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için rapor gerekmeyecek. İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, diferansiyel ve elektrik sistemi satış tarihlerinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. Taşıt pazarları belediyeler tarafından kurulacak ve işletilecek. Biz hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Ticarette gördüğünüz eksiklikleri bizlerle görüşebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Bugün 10:52 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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