Bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz halı saha ligi şükürler olsun ki kazasız belasız sona erdi. Atılan bir birinden güzel gollerin yanında centilmenlik öne çıktı. Amacımız Kandıra’mızın değerlerini halkımız ile buluşturmak ve köyler arası dayanışmayı sağlamak. Bunu da başardığımızı düşünüyorum.Derneğimizin etkinliğine katılım gösteren herkese yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Beşinci organizasyonu şimdiden iple çekiyoruz.
Bugün 11:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:09 TSİ )
Nurullah Özer: 5. organizasyonu iple çekiyoruz
Genç Kandıralılar Dernek Başkanı Nurullah Özer, tüm takımlara misafirlere katılımları için teşekkür etti ve şu düşüncelere yer verdi:
Bugün 11:07 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz