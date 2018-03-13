Nurullah Özer: 5. organizasyonu iple çekiyoruz

Bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz halı saha ligi şükürler olsun ki kazasız belasız sona erdi. Atılan bir birinden güzel gollerin yanında centilmenlik öne çıktı. Amacımız Kandıra’mızın değerlerini halkımız ile buluşturmak ve köyler arası dayanışmayı sağlamak. Bunu da başardığımızı düşünüyorum.Derneğimizin etkinliğine katılım gösteren herkese yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Beşinci organizasyonu şimdiden iple çekiyoruz.