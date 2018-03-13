Finalist takımlarından Çerçilispor sahaya, derneğin şehitlerimiz için hazırladığı pankart ile çıktı. Maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Bugün 11:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:16 TSİ )
En anlamlı pankart!
Genç Kandıralılar Derneği Halı Saha Ligi’nin final gününde şehitlerimiz unutulmadı.
Bugün 11:14 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz