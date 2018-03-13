Finalin rengi çocuklar oldu!

Bir birinden sevimli çocuklar, babalarını, amcalarını ve ağabeylerini destekledi. Aileler ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği final gününde Kandıra’nın yöresel yemekler lokma ve mancarlı pide konuklara dağıtıldı, el yapımı taş kupa şampiyon Çerçilispor’un ellerinde yükseldi.