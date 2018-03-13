Bir birinden sevimli çocuklar, babalarını, amcalarını ve ağabeylerini destekledi. Aileler ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği final gününde Kandıra’nın yöresel yemekler lokma ve mancarlı pide konuklara dağıtıldı, el yapımı taş kupa şampiyon Çerçilispor’un ellerinde yükseldi.
Bugün 11:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:17 TSİ )
Finalin rengi çocuklar oldu!
Bu yıl dördüncüsünün düzenlendiği Genç Kandıralılar Derneği Halı Saha Ligi’nin renkleri çocuklar oldu.
Bugün 11:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz