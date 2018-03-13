Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:22 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:21 TSİ )

Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı!

Sömestr tatili için annesi ve dedesi ile Iğdır'daki akrabalarının yanına giden 4'üncü sınıf öğrencisi E.A, tatil dönüşü ailesiyle bindiği İstanbul otobüsünde evli olduğu belirlenen muavin Cihat T.'nin istismarına maruz kaldı.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre; 6 Şubat'ta 34 ER 1500 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünde yaşanan akıllara durgunluk veren olayda muavinin istismarına uğradığını belirten E.A ifadesinde şunları söyledi:

“Bindiğimiz otobüste dedem 5 numaralı koltukta, annem ve ben de 25-26 numaralı koltuklarda yan yana oturduk. Dedem uzun süre bizden ayrı kaldığı için annem yanına giderek bir süre yanında oturdu. Ben de TV'de bir şeyler izledikten sonra uyudum. Uyandığımda mavi gömleğinde Cihat T. yazan çay, kahve dağıtan kişinin ellerini göğsümde gördüm. Ayıp yerimi ellemeye çalışırken tamamen uyandım. Ben uyanınca ‘uyu' diye beni ikaz etti. Ben uyurken ayaklarım cam tarafındaydı. Başımda koridor tarafında yastıktaydı. Şahıs yanıma doğru oturdu. Ben rahatsız olduğumdan yan taraftaki koltuğa geçtim. Şahıs tekrar yanıma gelip oturdu. Bana ‘baban nerede, annenin sevgilisi var mı' gibi sorular sordu. ‘Sizin eve ziyarete geleceğim' dedi.

‘ÖPTÜ, HOŞUNA GİDİYOR MU DEDİ'

“Ben otururken ayıp yerimi elleyip, ‘hoşuna gidiyor mu?' dedi. Ben de ‘hayır' deyince yanaklarımdan, dudağımın kenarından öptü. Bana ‘kalbimi kırıyorsun' dedi. Sonra şahıs yanımdan kalkıp gitti. Ben korktuğumdan o anda anneme bir şey anlatamadım. Eve geldikten sonra teyzem ‘neden durgunsun' diye sordu. Ben de olayı bu şekilde anlattım. Bunun üzerine ailem de durumu sizlere bildirdi' dedi.”

‘ELBİSESİNİ TAYTININ İÇİNE SOKMAYA ÇALIŞTIM'

Müştekinin ifadesiyle de şüpheli Cihat T. gözaltına alındı. İfadesinde E.A.'nın kendisini yanlış anladığını savunan şüpheli, müştekinin üstünün göbek tarafından göğse kadar açık olduğunu görünce üstünü düzeltip montla örttüğünü ileri sürerek, “Benim elim mağdurun vücuduna temas etmiştir. Ancak bu mağdurun elbisesini düzeltmem sebebiyleydi. Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım. Mağdur da belki beni bu şekilde yanlış anladı. Ben mağduru ufak kız olması, benim kızımın da bulunmaması sebebiyle sevdiğimden dolayı yanağından ağabey olarak öptüm” diye konuştu. İfadesinin ardından Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Cihat T., ‘Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bugün 11:22 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Misafir - sanane arkadaş çoçuğun elbisesinden .. eğer gerçtekten çoçuğu düşünüyorsan uyandır ya da annesine söyle o düzeltsin. yazılanları okuyunca suçlu gibi duruyor eğer suçlu ise en ağız cezayı alır umarım.

Yanıtla . 0Beğen 13 Mart 14:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kalbine ateş ederek hayatına son verdi! mask
Kalbine ateş ederek hayatına son verdi!
Denizde ceset bulundu! mask
Denizde ceset bulundu!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
Kocaeli Devlet Hastanesinde yangın paniği! mask
Kocaeli Devlet Hastanesinde yangın paniği!
Kavgada bıçaklandı! mask
Kavgada bıçaklandı!
Kızının katilinin yargılandığı anda kalp krizi geçirdi! mask
Kızının katilinin yargılandığı anda kalp krizi geçirdi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!

GALERİ

Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı mask
İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü kutlandı
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta mask
Boğulmaktan son anda kurtarılan 5 yaşındaki Veysel, 8 aydır bitkisel hayatta
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz! mask
İtfaiye eri damattan, geline şaşırılmayacak sürpriz!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL