Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı!

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre; 6 Şubat'ta 34 ER 1500 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünde yaşanan akıllara durgunluk veren olayda muavinin istismarına uğradığını belirten E.A ifadesinde şunları söyledi:
“Bindiğimiz otobüste dedem 5 numaralı koltukta, annem ve ben de 25-26 numaralı koltuklarda yan yana oturduk. Dedem uzun süre bizden ayrı kaldığı için annem yanına giderek bir süre yanında oturdu. Ben de TV'de bir şeyler izledikten sonra uyudum. Uyandığımda mavi gömleğinde Cihat T. yazan çay, kahve dağıtan kişinin ellerini göğsümde gördüm. Ayıp yerimi ellemeye çalışırken tamamen uyandım. Ben uyanınca ‘uyu' diye beni ikaz etti. Ben uyurken ayaklarım cam tarafındaydı. Başımda koridor tarafında yastıktaydı. Şahıs yanıma doğru oturdu. Ben rahatsız olduğumdan yan taraftaki koltuğa geçtim. Şahıs tekrar yanıma gelip oturdu. Bana ‘baban nerede, annenin sevgilisi var mı' gibi sorular sordu. ‘Sizin eve ziyarete geleceğim' dedi.
‘ÖPTÜ, HOŞUNA GİDİYOR MU DEDİ'
“Ben otururken ayıp yerimi elleyip, ‘hoşuna gidiyor mu?' dedi. Ben de ‘hayır' deyince yanaklarımdan, dudağımın kenarından öptü. Bana ‘kalbimi kırıyorsun' dedi. Sonra şahıs yanımdan kalkıp gitti. Ben korktuğumdan o anda anneme bir şey anlatamadım. Eve geldikten sonra teyzem ‘neden durgunsun' diye sordu. Ben de olayı bu şekilde anlattım. Bunun üzerine ailem de durumu sizlere bildirdi' dedi.”
‘ELBİSESİNİ TAYTININ İÇİNE SOKMAYA ÇALIŞTIM'
Müştekinin ifadesiyle de şüpheli Cihat T. gözaltına alındı. İfadesinde E.A.'nın kendisini yanlış anladığını savunan şüpheli, müştekinin üstünün göbek tarafından göğse kadar açık olduğunu görünce üstünü düzeltip montla örttüğünü ileri sürerek, “Benim elim mağdurun vücuduna temas etmiştir. Ancak bu mağdurun elbisesini düzeltmem sebebiyleydi. Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım. Mağdur da belki beni bu şekilde yanlış anladı. Ben mağduru ufak kız olması, benim kızımın da bulunmaması sebebiyle sevdiğimden dolayı yanağından ağabey olarak öptüm” diye konuştu. İfadesinin ardından Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Cihat T., ‘Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Yorumlar
(1 )
Misafir - sanane arkadaş çoçuğun elbisesinden .. eğer gerçtekten çoçuğu düşünüyorsan uyandır ya da annesine söyle o düzeltsin. yazılanları okuyunca suçlu gibi duruyor eğer suçlu ise en ağız cezayı alır umarım.
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