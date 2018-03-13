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Ev alacaklar veya kiralayacaklar dikkat!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev alırken ya da kiralarken binanın Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan binalara 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren cezai yaptırımlar uygulamaya başlayacağı belirtildi. Bu tarihten sonra, Enerji Kimlik Belgesi olmayan bir binanın alım, satım ve kiraya verilmesinde sorunlarla karşılaşılabileceği kaydedildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk imzasıyla yayımlanan "Merkezi Isıtma Sistemlerinin Ve Isı Ölçüm Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri" adlı kitapçıkta Enerji Kimlik Belgesi’nin sorgulanması tavsiye edildi. Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş Enerji Departman Koordinatörü Seda Ferah, “Cezai yaptırımlar için son tarih daha önce 1 Mayıs 2017 olarak belirlenmişti. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu tarih 1 Ocak 2020’ ye ertelendi" dedi. Ferah, Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi almalarının halen yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Bakanlığın resmi web sitesinde açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde yayımlanan kitapçıkta; ev satın alırken veya kiralarken, binanın yalıtımlı, pencerelerin ve doğramalarının enerji verimli, ısıtma için kullanılan kazan ve boruların yalıtımlı, binanın dış duvar iç yüzeyinde bakteri, küf, mantar gibi lekelerin olup olmadığını, binanın ısıtma, soğutma giderleri ile Enerji Kimlik Belgesi’ni sorgulamaları tavsiye ediliyor.

Enerji Kimlik Belgesi nedir?

Enerji Kimlik Belgesi’nin ne olduğuna açıklık getiren SZUTEST Enerji Departmanı Koordinatörü Seda Ferah, şöyle konuştu: “Kısa adı EKB olan Enerji Kimlik Belgesi, binalarda bulunan enerji türlerinin etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, gereğinden fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bununla birlikte çevreye zarar verecek faktörleri engellemek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür. Binalarda enerji kullanımı ve enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir Enerji Kimlik Belgesi (EKB) verilir. Enerji Kimlik Belgesindeki amaç, enerjiyi verimli kullanan ve yenilebilir enerji tercih eden yapılar ile enerji verimliliği faaliyetinden bulunmayan binaların arasındaki farkı oluşturup bu yapıların değerinin belirlenmesidir." SZUTEST Enerji Departmanı Koordinatörü Seda Ferah, yasal süre dolmadan bina sahiplerinin Enerji Kimlik Belgesi için başvuru yapması gerektiğinin altını çizdi.

Bugün 11:48 TSİ - Ekonomi

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