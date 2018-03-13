Öğrenciler raketlerini konuşturdu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmit Tenis Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenenOkullar Arası Yıldızlar Tenis şampiyonası bir birinden sıkı müsabakalarla başladı. Erkeklerde Özel Ted, Özel Doğa, Özel Seymen, ODTÜ KYÖD, Özel Atafen ve 50.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu yer aldı.

BAŞHAKEM ALİ YÜKSEL

Yıldız Kızlarda ise Özel Kocaeli Bahçeşehir, Özel Doğa, Özel Güneş, Özel TED, Özel Seymen ve Yahya Kaptan Edebali ortaokulları şampiyonluk için mücadele edecek. Ali Yüksel Başhakem, Ali Kolburan, Gökhan Uluç, Furkan Karagöz, Ozan Karagöz, Engin Gözaçan, Mehmet Ali Kurt, Nesim Uluğ da organizasyonda hakem olarak görev yapıyor. Yıldız Kız ve Erkeklerde birinci olan okullar ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.