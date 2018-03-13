Özellikle okul maçlarının başlamasıyla birlikte adeta analarından emdikleri süt burnundan gelen hakemlerimiz, çok cüzi rakamlarla görev yaparken, genelde de, o hak ettikleri paralarının büyük bölümünü alamazlar, ya da geç tahsil ederler. Ceplerinden harcarlar, akşama kadar da karınlarını doyurmak zorundadırlar, tost simitle idare ederler. Yüzmede de bu yaşandı ve bir haftadır büyük heyecana tanık olan şampiyonada, üst üste görev alan hakemlerimizin gerçekten de hakkı ödenmez. Hepinize teşekkürler hocam!..
Bugün 11:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:57 TSİ )
Teşekkürler hocam!
İlimizin, ne olursa olsun en çok cefa çeken fedakar spor insanları hakemlerdir.
Bugün 11:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz