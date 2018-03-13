Özellikle okul maçlarının başlamasıyla birlikte adeta analarından emdikleri süt burnundan gelen hakemlerimiz, çok cüzi rakamlarla görev yaparken, genelde de, o hak ettikleri paralarının büyük bölümünü alamazlar, ya da geç tahsil ederler. Ceplerinden harcarlar, akşama kadar da karınlarını doyurmak zorundadırlar, tost simitle idare ederler. Yüzmede de bu yaşandı ve bir haftadır büyük heyecana tanık olan şampiyonada, üst üste görev alan hakemlerimizin gerçekten de hakkı ödenmez. Hepinize teşekkürler hocam!..