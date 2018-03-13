Okullarda yarın gündem yoğun

GÜNÜN PROGRAMI
09:45 Genç Erkek ve Yıldız Kız Futsal
10:00 Küçük Erkek Futsalİkinci Lig – KartepeSpor Salonu
10:00 Genç Erkek Basketbol İkinci Lig– GebzeSpor Salonu
10:00 Yıldız Kız Voleybol İkinci Lig – Darıca Spor Salonu
10:00 Yıldız Erkek Voleybol İkinci Lig – Darıca Spor Salonu
09:00 Yıldız Tenis İzmit Tenis Külübü
09:00 Yıldızlar Badminton – Şehit Polis Recep Topaloğlu S.S
09:00 Küçükler Yüzme - Gebze Olimpik Havuzu
09:00 Gençler Güreş - Başiskele Spor Salonu
09:00 Küçükler Judo - Sekasem
10:00 Küçük Erkek ve Kızlar Voleybol - 17 Ağustos S.S
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz