Herhangi olası bir aksiliğe karşın, cankurtaran hazır tutuldu. Neyse ki şampiyona boyunca herhangi üzücü bir olay yaşanmadı.
Bugün 11:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:58 TSİ )
Cankurtaran işbaşında
Okullar Arası yüzme yarışları için her türlü önlem alındı.
Bugün 11:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz