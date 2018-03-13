Gül hanıma tam not!

Okullar Arası yüzme şampiyonalarında Başhakemlik görevini çok iyi yürüten Yüzme Hakemi Gül Özel, son şampiyona da hayli dikkatli ve başarılıydı. Hakemleri en iyi şekilde organize eden Gül Hanım iletişimi ile öne çıktı. Çıkış hakemi Cüneyt Özcan da adeta tecrübesini konuşturdu.