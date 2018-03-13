Okullar Arası yüzme şampiyonalarında Başhakemlik görevini çok iyi yürüten Yüzme Hakemi Gül Özel, son şampiyona da hayli dikkatli ve başarılıydı. Hakemleri en iyi şekilde organize eden Gül Hanım iletişimi ile öne çıktı. Çıkış hakemi Cüneyt Özcan da adeta tecrübesini konuşturdu.
Bugün 11:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:59 TSİ )
Gül hanıma tam not!
Okullar Arası yüzme şampiyonalarında Başhakemlik görevini çok iyi yürüten Yüzme Hakemi Gül Özel, son şampiyona da hayli dikkatli ve başarılıydı.
Bugün 11:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz