Değişik yaş kategorilerinde kıyasıya mücadele eden sporcular, renkli bir görüntü oluşturuyor. Müsabakalar açık havada değil, salonda yapılıyor. Yarınki karşılaşmalara da 10.00’da başlayacak ve 18.00’e kadar devam edecek.
Bugün 11:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:00 TSİ )
Bocce’yi sevdik
Okullar Arası Yıldız Genç Kız-Erkek Bocce Turnuvası,Başiskele Spor Salonu’nda aralıksız olarak sürüyor.
Bugün 11:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz