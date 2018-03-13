Potalar yanıyor!

U-13 Ligi’nde iki, U-14 ve U-18 Ligi’nde de 1’er maç var oynanacak.
PROGRAM
19:00 U-18 Gelişim – İdeal - 17 Ağustos.
20:30 U-13 Hisareyn – Gelişim - 17 Ağustos.
18:30 U-14. Kocaeli Basket – Yıld - Atatürk
20:00 U-13 BŞB. - Gölcük Us - Atatürk
Kocaeli Basketbol Alt Yapılar Ligi’nde yarın 4 maç var.
U-13 Ligi’nde iki, U-14 ve U-18 Ligi’nde de 1’er maç var oynanacak.
19:00 U-18 Gelişim – İdeal - 17 Ağustos.
20:30 U-13 Hisareyn – Gelişim - 17 Ağustos.
18:30 U-14. Kocaeli Basket – Yıld - Atatürk
20:00 U-13 BŞB. - Gölcük Us - Atatürk
Bugün 11:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz