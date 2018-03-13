Potalar yanıyor!

U-13 Ligi’nde iki, U-14 ve U-18 Ligi’nde de 1’er maç var oynanacak.

PROGRAM

19:00 U-18 Gelişim – İdeal - 17 Ağustos.

20:30 U-13 Hisareyn – Gelişim - 17 Ağustos.

18:30 U-14. Kocaeli Basket – Yıld - Atatürk

20:00 U-13 BŞB. - Gölcük Us - Atatürk