Kaza, saat 10.45 sıralarında Bursa-İstanbul otobanı Osmangazi Köprüsü çıkışında Kılıç kavşağı yakınlarında 2. viyadükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten geldiği iddia edilen 16 M 0301 plakalı otomobil, kendi şerinde ilerleyen 34 KR 8707 otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı. Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi. Diğer otomobildeki Osman Ataş (42), Emine Ataş (42) ile çocukları Yusuf Buğra (6) 3 yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle otobanda trafik tek şeritten sağlanıyor.
Bugün 12:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:56 TSİ )
2 kişi yanarak can verdi!
Bursa-İstanbul otobanı Osmangazi Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada, 2 kişi hurdaya dönen araçta yanarak can verdi.
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Bugün 12:06 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz