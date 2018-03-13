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Bugün 13:14 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:16 TSİ )

Hayat Kimya’dan Afrika’da büyüyor

Afrika kıtasında 13 senelik deneyime sahip olan Hayat Kimya, Türk markalarının küreselleşmesini sağlıyor. Firmanın genel sekreteri Osman Aksoy, “Türk markalarımızı seven ve lider yapan tüketicileriyle Afrika, Türkiye için cazip bir pazar” dedi.

Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, hızlı tüketim sektöründe, yatırım yaptığı ülkelerde lider veya ikinci konumda bulunan Hayat Kimya’nın, ilk yurtdışı yatırımını Cezayir’e 13 yıl önce deterjan fabrikasıyla yaptığını belirtti. Hayat Kimya’nın 2017 sonunda Molfix ile Cezayir ve Nijerya’da pazarın lideri, Mısır’da ise pazar öncüsü olduğunu da hatırlatıldı.

“AFRİKA GELİŞİYOR”

Afrika’ya yatırım konusunda değerlendirmede bulunan genel sekreter Aksoy, “Afrika ülkeleri önemli bir ekonomik değişimden geçiyor. 2006’da Türkiye’nin dış ticaret hacmi 4.5 milyar dolarken bugün 20 milyar dolara yükselmiş durumda. Afrika’da hızlı tüketim, enerji, kimya, tarım gibi birçok sektörde yüksek potansiyel var” şeklinde konuştu.

32. BÜYÜK İHRACATÇI

Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinin, mesafe ve kültürel olarak Türkiye’ye yakın olduklarının altını çizen Aksoy, “Hayat Kimya olarak Cezayir, Mısır ve Nijerya ile Afrika’da 13 yıllık deneyimimiz ve liderliğimiz, yeni girdiğimiz pazarlarda da bize ışık tutuyor. 2017’de Türkiye’nin en büyük 32. ihracatçısı olarak Hayat Kimya’nın markalarının globalleşmesinde, Bangladeş’ten Kenya’ya, bebeklerin Molfix giymesi, evlerde temizlik için Bingo kullanılması bize şevk veriyor” dedi.

TÜRKİYE VE AFRİKA YATIRIMLARINA DEVAM

2017’de ilimizdeki üretim kampüsüne yaptığı 800 milyon lira değerindeki iki üretim tesisi ve depo yatırımıyla 600 kişiye ek istihdam sağlayan Hayat Kimya, aynı sene içerisinde Afrika’da Mısır ve Nijerya’daki iştiraklerinde temizlik kağıdı ve bebek bezi üretim tesislerine toplam 200 milyon dolar yatırım yaptı.

AFRİKA’DA 22 ÜLKEYE İHRACAT

Bugün dünyanın en büyük 5. markalı bebek bezi üreticisi ve Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük kağıt üreticisi konumunda olan Hayat Kimya, TİM en büyük ihracatçılar listesinde 32. sırada yer alıyor. Afrika’da bulunan 54 ülkenin 22’sine Türkiye’den güçlü markalarını ihraç ediyor.

TÜRK MARKALARINI LİDER YAPTI

Hayat Kimya, bugün Bingo, Test, Molfix, Molped, Papia ve Familia markalarıyla Cezayir, Mısır ve Nijerya’da ev bakım, hijyen ve temizlik kağıdı kategorilerinin lider markaları arasında yer alıyor. Hayat Kimya, Cezayir, Nijerya ve Mısır’daki ev bakım, hijyen ve kağıt üretim tesisleri ve organizasyonlarında toplam 2 bin 500 kişi istihdam ediyor. 2017 sonunda Molfix ile Cezayir’de yüzde 36, Nijerya’da yüzde 51’lik payla pazarın lideri konumunu korurken, Mısır’da ise yüzde 22 ile pazar öncüsü konumunda.

ANNE VE BEBEKLERE DOKUNUYOR

Hayat Kimya bulunduğu ülkelerde topluma fayda sağlayarak büyük üreticiliğin sorumluluğunu da yerine getiriyor. Cezayir’de HüsseinDey Hastanesi’nin pediatri bölümündeki odaları yenileyerek 2 bin çocuğun daha iyi koşullarda tedavi olabilmesine olanak sağlayan Hayat Kimya, aynı ülkede, 5 farklı şehirde kullanılmayan kıyafetlerin toplanılıp Bingo deterjanlarla yıkanıp, temizlenip, paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için “Bingo Clothing Bank” projesini başlattı. Proje hayata geçtiğinden bu yana binlerce ihtiyaç sahibi kıyafetlerine kavuştu. Nijerya’da ise Molfix 2 bin 200 hastanede 350 bine yakın anneye, bebek bakımı bilgilendirilmesi yaptı, 100 bin anneye hijyen eğitimi sağladı. 2 milyon adete yakın Molfix, imkanı olmayan bebekler dağıtıldı.

Bugün 13:14 TSİ - Ekonomi

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