Kordsa, JEC World’e katıldı

Fuar kapsamında sektöre yön veren inovasyonların ödüllendirildiği JEC Inovasyon Ödülleri töreninin jürisinde yer alan Kordsa, havacılık ve otomotiv başta olmak üzere kompozit malzemelerin kullanıldığı 10 farklı kategoride 30 projeyi değerlendirdi.

“GURUR VERİCİ DENEYİM”

Ödül töreninde yaptığı konuşmasında Kordsa’nın yaşamı güçlendirme misyonunu vurgulayan CEO Ali Çalışkan, “Bu sene, 30 projenin yarıştığı JEC Innovation Awards ödül töreninin sponsoru olduk. Açık inovasyon anlayışını benimsemiş bir markanın temsilcisi olarak, yarışmada yer alan her bir projenin ister ödül alsın ister almasın, sektöre önemli katkısı olacağına inanıyorum. Kordsa’yı temsil ederek, bu projeleri değerlendiren jüri üyeleri arasında yer almak benim için gurur verici bir deneyim oldu” dedi.

664 PATENT BAŞVURUSU

Dünyaya teknoloji ihraç ettiklerini, yeni işbirlikleri ile inovatif projelere imza attıklarını belirten Çalışkan, 2017 sonu itibarıyla dünya genelinde 664 patent başvurumuz var, bunlardan 168 adedi tescillendi. Bu teknolojileri kullanarak ürettiğimiz yeni ürünler, prosesler, ekipmanlar tüm dünyada takip ediliyor” diye konuştu.