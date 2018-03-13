Buluşma sırasında oda başkanı Bulut, belediye başkanı Hüseyin Ayaz’ı 21-25 Nisan tarihleri arasında ayında düzenlenecek olan 4. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı’na (İDEV 2018) davet etti. Başkan Hüseyin Ayaz, KOTO ile her zaman uyumlu çalıştıklarını dile getirdi.
Bugün 13:16 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:18 TSİ )
KOTO’dan Ayaz’a davet
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO9 Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki oda yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ı makamında ziyaret etti.
Bugün 13:16 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz