KOTO’dan Ayaz’a davet

Buluşma sırasında oda başkanı Bulut, belediye başkanı Hüseyin Ayaz’ı 21-25 Nisan tarihleri arasında ayında düzenlenecek olan 4. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı’na (İDEV 2018) davet etti. Başkan Hüseyin Ayaz, KOTO ile her zaman uyumlu çalıştıklarını dile getirdi.