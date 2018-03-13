Gölcük Şirinköy Mahallesinde ikamet eden ve Gölcük Tersanesinden emekli İsmail Hakkı Silahtaroğlu (64) yan dairede yaşayan oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu. Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Silahtaroğlu’nun cenazesi tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Hakkı Silahtaroğlu’nun cenazesi Kervansaray Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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Yaşlı adam ölü olarak bulundu
Gölcük Şirinköy Mahallesinde ikamet eden 64 yaşındaki İsmail Hakkı Silahtaroğlu, tek başına yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu.
Bugün 13:28 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz