Yaşlı adam ölü olarak bulundu

Gölcük Şirinköy Mahallesinde ikamet eden ve Gölcük Tersanesinden emekli İsmail Hakkı Silahtaroğlu (64) yan dairede yaşayan oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu. Herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Silahtaroğlu’nun cenazesi tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Hakkı Silahtaroğlu’nun cenazesi Kervansaray Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.