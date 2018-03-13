Parasızlıktan intihar girişiminde bulundu!

Çayırova'da ikamet eden ve Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan babasını ziyarete gelen Salim Y., yakınlarda bulunan inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgilere göre olay şöyle yaşandı: bugün saat 11.00 sıralarında, maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Salim Y., inşaat halindeki bir otelin en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Salim Y. daha sonra polis eşliğinde emniyete götürüldü.