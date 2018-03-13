Çayırova'da ikamet eden ve Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan babasını ziyarete gelen Salim Y., yakınlarda bulunan inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgilere göre olay şöyle yaşandı: bugün saat 11.00 sıralarında, maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Salim Y., inşaat halindeki bir otelin en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Salim Y. daha sonra polis eşliğinde emniyete götürüldü.
Bugün 13:31 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:24 TSİ )
Parasızlıktan intihar girişiminde bulundu!
Kartepe'de inşaat halindeki binanın üst katlarına çıkan Salim Y. intihar girişiminde bulundu. Salim Y. polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.
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Bugün 13:31 TSİ - Asayiş
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Yorumlar
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Kronik Parasız - Çok haklı bir gerekçe!
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