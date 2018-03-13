Bizim için o kadar özelsiniz ki…

6 okuldan toplam 47 sporcunun katıldığıorganizasyonda yer alan tüm sporculara madalyaları düzenlenen törenleverildi. Birinci olan sporcular ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti.

NEFES KESTİLER

Derince 15.Yıl Kolordu Okulu, Derince Çınarlı MTAL, Gebze Özel Eğitim ve Mesleki Okulu, Karamürsel 100.Yıl MTAL, Nuh Çimento Okulu ve Derince Özel Eğitim Mesleki Okulu’ndaki özel sporcular, Atletizm İl Birinciliğinde yarışmalarında dereceye girmek için hünerlerini ortaya koydu. Sekiz hakemin görev yaptığı organizasyonda zorluk çeken sporcular için 112 Acil Servis ambulans ekibi hazır tutuldu. 100, 300, 400 metre koşu, Gülle Atma ve Uzun Atlama branşlarındayer alan sporcuların mücadelesi görülmeye değerdi.