Var mısınız voleybola?

Maçların ikisi Derince, biri İzmit Atatürk ve biri de İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.
PROGRAM
19.00 GHSK – Yuvam İzmit - Atatürk.
20.00 Yenikent – Harbiş - Derince
18.30 Derince GHSK – Yenikent - Derince
19.00 Gelişim – İhsaniye – Hasan Gemici
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz