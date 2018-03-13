Var mısınız voleybola?

Maçların ikisi Derince, biri İzmit Atatürk ve biri de İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.

PROGRAM

19.00 GHSK – Yuvam İzmit - Atatürk.

20.00 Yenikent – Harbiş - Derince

18.30 Derince GHSK – Yenikent - Derince

19.00 Gelişim – İhsaniye – Hasan Gemici