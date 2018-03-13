Daha önce elektrik kesintisi nedeniyle 41. dakikada yarıda kalan Yeşilovaspor- İzmit Gençler Birliği U-17 Ligi D Grubu maçı kaldığı yenden devam edecek. Mücadele Vinsan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.
Bugün 13:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:57 TSİ )
Bu maç 41. dakikadan başlayacak
Bu maç 41. dakikadan başlayacak
Bugün 13:51 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz