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Bugün 13:51 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:57 TSİ )

Bu maç 41. dakikadan başlayacak

Bu maç 41. dakikadan başlayacak

Daha önce elektrik kesintisi nedeniyle 41. dakikada yarıda kalan Yeşilovaspor- İzmit Gençler Birliği U-17 Ligi D Grubu maçı kaldığı yenden devam edecek. Mücadele Vinsan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

Bugün 13:51 TSİ - Spor

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