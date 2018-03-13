H Grubu’ndaÇayırovaŞekerpınar-MustafapaşasporŞekerpınar’da, Gebze Beylikbağı-Trakya ise Beylikbağı Stadı’nda karşılaşacak.
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
U-17’de iki maç var
U-17 Futbol Ligi’nde iki maç oynanacak.
Bugün 14:01 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz