Ünlü: Onların hallerine çok acıyoruz

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Ünlü basın açıklamasında, “Bugün 26 maddelik kabul edilen ittifak teklifi TBMM’den geçti. Bu kanun teklifi demokratikleşme yönünde önünde bir adımdır. Siyasi partilerin ittifak yapabilmelerinin yasal alt yapısı oluşturulmaktadır. İttifaklar geçmişten beri yapılabilmektedir. 1991,1995,2007 gibi seçimler bunun örnekleridir. Bu kanun teklifiyle yasaklar kaldırılmaktadır. Buna neden karşı çıkıldığını anlamak mümkün değildir. Acaba yine hile yoluyla ittifak yapılması mı istenmektedir. Bu kanun teklifi siyasi partilerin kurumsal kimlikleriyle ittifak yapmalarını düzenlemektedir. İttifakların hukuki zeminde yapılmasını sağlamaktadır. Düzenlemenin özü budur” dedi.

MHP KOCAELİ KURULTAYA ÇIKARTMA YAPACAK

Önümüzdeki cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek büyük kurultaya geniş katılım sağlayacaklarının altını çizen Aydın Ünlü, “Büyük kurultay için 41 otobüs 2500 kişiyle Ankara’ya gideceğiz. Tüm partililerimizi, dava arkadaşlarımızı kurultayımıza davet ediyoruz. Kurultay nasıl yapılır gelsinler, görsünler. Genel başkanımızın tek aday olarak gireceği kongrede dünyaya vereceği mesaj önemlidir” şeklinde konuştu.

EHİL İNSANLAR GÖREVE GELMELİ

Emlakçılar Odası’nın geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen genel kuruluna dair değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “KEMDER denilen derneğin verdiği mücadeleyi biliyorum. İlk kongrede bir şekilde KEMDER kurucuları oda başkanlığını alamadılar. İkinci kongrede hak ettiklerini aldıklarını düşünüyorum. Alpay Hacıoğlu ve ekibi Kocaeli Emlakçılar Odası’nı Kocaeli’ye en faydalı oda olacak şekilde yöneteceklerdir. Ehil insanların göreve gelmesi bizim görüşümüzdür. Bu minvalde bizde arkadaşımıza destek olduk” dedi.

MUHATAP ALMADIĞIMIZ KİŞİLER

İYİ Parti kongresine ilişkin görüşlerini paylaşan Ünlü, “Muhatap almadığımız kişilerin kongresi bizi ilgilendirmez. Biz onların o hallerine acıyoruz. Allah yardımcıları olsun. Allah’a yakın bize uzak dursunlar” şeklinde konuştu. Kendisi hakkında İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman’ın suç duyurusunda bulunarak, “Hesap verecekler” sözünün hatırlatılması üzerine yorumda bulunan Ünlü, “Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin çağırdığı her yere gideriz. Mahkeme bizi ifadeye davet ederse gider devletimize savunmamızı veririz. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN

“Bazı muhalefet partilerinin seçim güvenliğiyle ilgili endişesi olduğu görülmektedir” diyen Ünlü sözlerini, “Ben 7 seçim gördüm. Acaba bundan önceki seçimlerde bir sıkıntı mı vardı. Bugün ne biliyorlar da böyle bir toplantı yapıyorlar. Seçim güvenliği diyerek neyi ima etmek istiyorlar? Bunu bir kamuoyuna anlatsınlar da bilsek. Belki de dünyadaki en güvenli seçim yapılacaktır. Kimsenin endişesi olmasın” şeklinde sürdürdü.

MASADAN KALKAN BİR DAHA GERİ DÖNEMEZ

Kocaeli’de ikinci bir il başkanları masasının kurulmasının gündemde olmasını da değerlendiren Ünlü Biz aylar öncesinde NATO’cu Ekrem’in masası kurulacak demiştik. Öyle bir masa kuracaklar Kocaeli’de ama biz çıktığımız yolda devam edeceğiz. Kurumsal olan bu masa Kocaeli siyasetinde toplantılarını yapmaya devam edecek. Natocu Ekrem’in masasını kurmak, isteyenler seçimler çıktıktan sonra bu masaya geri dönmek istediklerinde ben MHP il başkanı olarak buna müsaade etmeyeceğim. Masadan kalkan masaya bir daha geri dönemeyecek. Ya onlar o masada olmayacak ya ben o masada olmayacağım” değerlendirmesinde bulundu.