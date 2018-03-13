Akar’ın gündemi Türk Telekom

İktidarı bu kurumla ilgili olarak uyaran akar, “Türk Telekom’un şu andaki borcu 24 milyar 593 milyon lira. Borcun toplam varlıklara oranı yüzde 46'dan yüzde 84'e çıkmış. Yine, borcun sermayeye olan oranı ise yüzde 539'lara kadar yükselmiş. Türk Telekom elimizden kayıyor. Tedbir alınmaz ise bu kurumu kaybedeceğiz” dedi.

“YÜZDE 55’İ SATILDI”

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin durumu ve sorunlarının tespit edilip çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla önerge verdiğini de belirten Akar, şöyle dedi: “Türk Telekom çok stratejik, yerli ve milli bir kurumdu. Katarlı firma Oger Telekom’a yüzde 55 hissesi özelleştirildi. Aslında 21 yıllığına kiralandı. Yaklaşık 8-9 yıl sonra bu kurum tekrar devlete devrolacak ve yeniden bir kamu kurumu olacak. Özelleştirilen kısmın yüzde 25'i hazineye, yüzde 5'i Varlık Fonu'na, yüzde 15'i de halka arz edilmiş.”

“VERGİ AVANTAJI SAĞLANDI”

2005 yılında Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrası yapılan uygulamaların altını çizen Akar, “Bu şirket sadece düşük ücretle verilmedi. Kurumlar vergisini yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürdünüz ve sonuçta yıllık 400 milyon liralık bir avantaj sağladınız. Yine, abonelerden alınan sabit ücreti Danıştay’ın daha sonra iptal etmiş olmasına rağmen kesilmekte, yıllık 4,8 milyar lira kazanç sağlamaya devam ediyor.”

MENKULLER SATILIYOR”

“8-9 yıl sonra geri dönecek bu şirket devlete ait binaları, gayrimenkulleri ve arsaları teminat gösteriyor, aynı zamanda satmaya devam ediyor. Buna izin veriyorsunuz. Yine, hisselerin bankalara teminat olarak verilmesine izin verdiğinizi ifade ediyorum. 2005 yılında 812 milyon lira olan vergi 2017 yılında 342 milyon liraya düşmüş. Öz sermayesi 2005 yılında 7 milyar 690 milyonken 2017 yılında 4 milyar 555 milyona gerilemiş. Ülkenin bu kaydı milletin de kaybı demektir.”